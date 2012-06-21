Незасчитанный гол Девича: западные СМИ поддержали Украину

21 июня 2012, 13:50

{1-}Гол Марко Девича в матче сборных Украина-Англия на Евро-2012, который не был засчитан рефери, стал топ-темой для авторитетных мировых изданий. Все западные СМИ встали на защиту украинской команды, отмечая, что мяч все-таки пересек ворота англичан, а судья допустил грубую ошибку.

Так британский Reuters, цитируя главу судейского корпуса УЕФА Пьерлуиджи Коллину, который дал пресс-конференцию в Варшаве пишет: «На Евро-2012 мы имели три ситуации, когда мяч пересекал, или не пересекал линию ворот. И в двух из них арбитры принимали правильное решение, но в третьей ситуации, к сожалению, рефери ошибся», - цитирует слова Коллины издание.

Телеканал «Fox Sports» в свою очередь отмечает, что Коллина защищает Виктора Кашшаи, сказав, что решение арбитра - это человеческая ошибка, и людям привычно иногда ошибаться. «Мы можем четко сказать, что он не был ответственным за принятие этого решения. Однако под давление попал именно Кашшаи», - цитирует главу судейского корпуса УЕФА телеканал.

Авторитетное американское издание «The New York Times» пишет, что даже премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что видел, как мяч пересек линию ворот. «Если я с трибун увидел, что гол был, то и арбитр должен был это заметить», - подчеркнул премьер, цитирует издание. Издание также размышляет над темой внедрения электронных технологий для зачисления голов. «Весь мир наблюдал, как во вторник, 19 июня, игрок сборной Англии Джон Терри выбил мяч от Украины с ворот. Президент ФИФА Зепп Блаттер и весь мир считают, что в таких ситуациях нужно использовать компьютерные технологии для принятия решений. Однако с ним не согласен его коллега из УЕФА», - пишет газета.

Канадское издание «Toronto Sun» о «украинском голе» в ворота англичан написало, что арбитр, который допустил ошибку, был отправлен домой с Евро. «Пьерлуиджи Коллина, председатель судей УЕФА, говорит, что подобных ошибок больше не будет. А Кашшаи был отправлен домой в рамках обычного сокращения штата арбитров на Евро-2012», - сообщает «Toronto Sun».

Британская газета «The Guardian» также выступила в защиту украинцев: «Мяч пересек линию. Это был несчастный случай. Хотели бы больше такого не иметь », - сказал Коллина. Но человек, который когда-то считался лучшим арбитром мира утверждает, что это была первая неудача за тысячу матчей, которую допустил помощник рефери», - пишет издание.

Напомним, 19 июня сборная Украины  проиграла Англии в последнем туре группового этапа Евро-2012 со счетом 0:1 и выбыла из борьбы на домашнем чемпионате Европы. Судья Виктор Кашшаи ошибся, когда не увидел гол, забитый Марко Девичем.

В свою очередь, старший офицер УЕФА по делам судейства Пьерлуиджи Коллина заявил, что главный арбитр матча Англия-Украина, венгр Виктор Кашшаи не будет работать на матчах плей-офф Евро- 2012.
Фото: guardian.co. uk

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