Оксану Макар насиловали, даже когда считали ее мертвой

{1-} Один из подсудимых по делу Оксаны Макар Максим Присяжнюк во время судебного заседания заявил, что после удушения девушки подозреваемые в преступлении подумали, что она уже мертва. И после этого другой подсудимый, Евгений Краснощек, изнасиловал ее еще раз.

Во время дачи показаний Присяжнюк также отрицал свою вину в изнасиловании и убийстве Оксаны Макар. Он лишь признался, что помогал скрыть следы преступления своим товарищам, пишут Novosti-N.

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Кроме того, адвокат матери убитой девушки Виктор Василюк отметил, что сегодня в зале суда Краснощек ведет себя не так вызывающе, как в прошлый раз: он выглядит поникшим, расстроенным.

Как сообщалось 19 июня, во время суда подсудимые подрались между собой. Евгений Краснощек два раза ударил Погосяна — в шею и ухо.

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Во время перерыва Татьяна Суровицкая к журналистам не вышла. Адвокат рассказал, что показания подсудимого ее очень расстроили, она даже плакала в зале суда.

Следующее судебное заседание по делу назначено на завтра, 22 июня – из-за празднования Дня Конституции.

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Как сообщил адвокат Присяжнюка Антон Долгов, он будет добиваться переноса завтрашнего заседания из-за собственных проблем со здоровьем.

Напомним, адвокат матери убитой Оксаны Макар Николай Катеринчук не явился на сегодняшнее судебное заседание

Фото: incidents.com.ua

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