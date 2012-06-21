Оксану Макар насиловали, даже когда считали ее мертвой

{1-} Один из подсудимых по делу Оксаны Макар Максим Присяжнюк во время судебного заседания заявил, что после удушения девушки подозреваемые в преступлении подумали, что она уже мертва. И после этого другой подсудимый, Евгений Краснощек, изнасиловал ее еще раз.
Во время дачи показаний Присяжнюк также отрицал свою вину в изнасиловании и убийстве Оксаны Макар. Он лишь признался, что помогал скрыть следы преступления своим товарищам, пишут Novosti-N.
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Кроме того, адвокат матери убитой девушки Виктор Василюк отметил, что сегодня в зале суда Краснощек ведет себя не так вызывающе, как в прошлый раз: он выглядит поникшим, расстроенным.
Как сообщалось 19 июня, во время суда подсудимые подрались между собой. Евгений Краснощек два раза ударил Погосяна — в шею и ухо.
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Во время перерыва Татьяна Суровицкая к журналистам не вышла. Адвокат рассказал, что показания подсудимого ее очень расстроили, она даже плакала в зале суда.
Следующее судебное заседание по делу назначено на завтра, 22 июня – из-за празднования Дня Конституции.
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Как сообщил адвокат Присяжнюка Антон Долгов, он будет добиваться переноса завтрашнего заседания из-за собственных проблем со здоровьем.
Напомним, адвокат матери убитой Оксаны Макар Николай Катеринчук не явился на сегодняшнее судебное заседание
Фото: incidents.com.ua
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