На Евро-2012 в Украину не пустили ни одного радикального фаната

{1-} Во время проведения групповой стадии Евро-2012 в Украину не въехал и не был депортирован ни один радикальный фанат.

Об этом заявил глава украинского бюро Интерпола Василий Неволя, передает «Украина-2012».

«Мне не известно о случаях, чтобы кому-либо был запрещен въезд в Украину. Не было зафиксировано ни одного случая депортации за радикальные настроения или действия. Это говорит о том, что болельщики на территории нашей страны настроены именно болеть, получать удовольствие от пребывания на футбольном празднике», - подчеркнул Неволя.

Также представитель Интерпола заявил, что накануне Евро-2012 иностранные правоохранительные органы эффективно поработали с соответствующими категориями болельщиков в своих странах.

Эти данные подтвердил и представитель пограничной службы Украины Владимир Карась.

«За все время проведения турнира каких-то инцидентов и конфликтов с этой категорией не было. Можно сказать, что каких-то радикально настроенных групп болельщиков в Украину просто не прибывало», - заметил он.

Также Владимир Карась отметил, что с начала Евро-2012 через границу Украины не было пропущено 24 человека, но в этих случаях причиной отказа были конкретные обстоятельства, а люди, не допущенные в страну, не квалифицировались как болельщики.

В то же время, через границу пропустили больше 300 фанатов с билетами на матчи, у которых были проблемы с оформлением документов. Относительно каждого из них в пунктах пропуска были приняты отдельные решения, которые позволили им попасть в Украину.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, целом с начала Евро-2012 Украину посетили более миллиона болельщиков.

Фото: Украина-2012

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