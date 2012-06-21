Групповой этап Евро-2012 в цифрах: рекорды и поражения

{1-} После 24 матчей группового этапа Евро-2012 чемпионат пополнился новыми рекордами и достижениями.

Вашему вниманию – самая интересная статистика группового раунда чемпионата по материалам официального сайта УЕФА.

1. Нынешнее Евро – первое в истории без нулей на табло.

2. Уэйн Руни пропустил два матча перед тем, как вернуться в сборную и голом в ворота Украины вывести англичан в плей-офф с первого места.

3. Антирекорд сборной Нидерландов – голландцы никогда не проигрывали больше одного матча в групповых раундах чемпионатов Европы. На Евро-2012 «оранжевые» проиграли все три матча.

4. Элдер Поштига, Криштиану Роналду и Златан Ибрагимович вошли в список из семи игроков, которые забивали на трех чемпионатах Европы. Ранее в нем значились Юрген Клинсманн, Владимир Шмицер, Нуну Гомеш и Тьерри Анри. Трое из семи – португальцы.

5. Шесть минут с начала матча потребовалось чехам, чтобы забить два гола сборной Греции. Ранее самым резвым началом считались два гола за первые 14 минут.

6. Капитан сборной Украины Андрей Шевченко в матче со шведами владел мячом всего 15 секунд и этого ему хватило, чтобы оформить дубль. Марио Гомес, забивший два мяча голландцам, «играл» с мячом на три секунды дольше.

7. На Евро-2012 головой было забито 17 мячей – это новый рекорд чемпионатов Европы.

8. 18 – Джетро Виллемс стал самым юным участником матча финальной стадии чемпионатов Европы. В поединке против датчан он появился на поле в возрасте 18 лет и 72 дней.

9. 26 – Столько голов было забито на Евро-2012 в первых таймах. Это уже на один больше, чем в первых таймах за весь чемпионат четыре года назад.

10. 60 – Количество голов, забитых на групповом этапе Евро-2012 - рекорд чемпионатов Европы.

11. 73 – Наставник сборной Ирландии Джованни Трапаттони в 73 года и 93 дня стал самым возрастным тренером, работавшим на финальном турнире чемпионата Европы.

12. 810 – Столько точных передач сделали испанцы в ходе поединка против Ирландии. Это новый рекорд чемпионатов Европы. Хави Эрнандес сделал 127 из них, что также является новым рекордом. Ирландцы, для сравнения, ограничились 198 пасами.

Фото: УЕФА

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