В Симферополе неизвестные разрисовали памятник Ленину непонятными автографами

В Симферополе неизвестные разрисовали гранитный постамент памятника Владимиру Ленину. Они разрисовали памятник непонятными автографами, сообщает сайт 0652.ua.

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Как сообщал ранее Главред: в ноябре прошлого года в Севастополе неизвестные облили памятник красной краской и надели на него маску зайца.

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Кроме того, на постаменте памятника нарисовали звезду Давида и нанесли надпись «жид».вандалы памятникам Ленину в нашей стране уже давно.

А в феврале текущего в Измаиле неизвестные исписали памятник Ленину антидонецкими лозунгами.

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фото:0652.ua; фото: izmacity

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