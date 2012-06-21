Аршавин извинился после угроз выгнать его из России

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Капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин попросил прощения у болельщиков за неудовлетворительный результат, показанный командой на Евро-2012.
"Результат, который мы показали, расстроил нас и, конечно же, болельщиков. Мы это понимаем. И я как капитан от лица игроков и от себя лично хотел бы извиниться за тот результат, который мы показали", - сказал Аршавин в интервью телеканалу "100ТВ".
"Неправильно оставаться в стороне, поэтому я выбрал момент, когда считаю нужным высказаться. Я сделаю это один раз, и больше по этой теме высказываться не буду", - добавил футболист.
Как ранее писал Главред, заместитель главы правления «Газпрома» Валерий Голубев предложить выслать капитана сборной Андрея Аршавина из России.
«Разве может гражданин России так относиться к чести своей страны», - заявил Голубев, комментируя фразу Аршавина: «Если мы не оправдали ваши ожидания, то это ваши проблемы», которая прозвучала в разговоре с болельщиками сразу после матча в холле варшавской гостиницы.
Напомним, в последнем матче группового этапа Евро-2012 сборная России проиграла Греции со счетом 0:1 и вылетела из турнира, хотя перед началом Евро-2012 и особенно после стартового матча с чехами, сборную России безоговорочно называли фаворитом группы А.
Как известно, после поражения сборной России от греков многие российские СМИ вышли с критическими статьями о команде, но дальше всех пошла газета «Московский комсомолец», которая выпустила номер с передовицей: «Уроды!!!».
фото: arsenal.taba.ru
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