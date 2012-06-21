Чтобы отобрать квартиру, родственников отправляют в монастырь и кормят экстази

В Черновицкой области есть монастырь, в который свозят ненужных родственников – чтобы завладеть квартирой, или просто избавиться от надоевшего старика.

Расположен он в селе Давыдовка, сообщает ТСН. Как выяснила программа "Гроші", людей в этом «специализированоом» монастыре держат в кандалах, а бесов из них выгоняют с помощью экстази.

Женщина, которая провела в монастыре 5 лет прикованной к кровати, и которой удалось вырваться оттуда, рассказала, в каких условиях держат людей в монастыре.

"Когда меня водили на службу, мне связывали руки, и я видела, что там и другим связывают руки. Думали, что они бесноватые", - рассказывает Оксана.

Освободиться Оксане из рабства помогла ее мама, которая в течение 5 лет искала ее по всей Украине. После обследования медиками выяснилось, что Оксану в монастыре кормили экстази.

Тем временем, пока Оксану держали в рабстве, муж рассказывал всем, что в жену вселился дьявол и она лечится в монастыре воздухом и молитвами.

Но когда мама нашла Оксану, женщина была похожа на дикое животное. Она была цепью привязана к кровати за руку и ногу.

"Как оказалось, бесы тут ни при чем. На цепи она была привязана к кровати ради квартиры. Потому что у него есть вторая семья, у него есть ребенок и ему нужна квартира", - рассказывает мама Оксаны.

А милиция не видит криминала в «борьбе с бесами». В милицейском протоколе было написано, что Оксану держали на цепи по ее собственному желанию.

Как ранее писал Главред, в Сети появился "новый" перечень грехов от Русской церкви. Блогеры обвиняют церковь в мракобесии, которое отдает средневековьем.

Скандальный «список грехов» под названием «Памятка Исповеднику», о котором идет речь, был обнаружен в Вологде, в Спасо-Прилуцком монастыре. «Исправленный и дополненный в соответствии с нынешней политической ситуацией и воспитанием безликого стада рабов» – написал в своем блоге один из «первооткрывателей» списка.

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