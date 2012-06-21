Прокуроры сомневаются, что Брейвик вменяем

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У норвежских прокуроров есть серьезные сомнения по поводу вменяемости Андерса Брейвика, признавшегося в организации взрыва в Осло и массовом убийстве юношей и девушек на острове Утойя в июле прошлого года.

По их мнению, подсудимый, вероятно, нуждается в психиатрическом лечении, а не тюремном заключении, сообщает ВВС.

Напомним, суд над Андерсом Брейвиком, который убил 77 человек в ходе двойного теракта, приступил к завершающей стадии рассмотрения дела.



Ожидается, что 21 июня прокуроры обратятся к присяжным с заключительным словом и, в частности, прокомментируют результаты психиатрической экспертизы над террористом.



Далее суду предстоит решить, может ли Брейвик нести ответственность за свои действия.

Как подчеркивает сторона обвинения, не исключено, что Брейвик в момент совершения преступления находился в состоянии психотического расстройства.

Как ранее писал Главред, в случае признания его виновным и психически здоровым Брейвик может быть приговорен к тюремному заключению сроком до 21 года.

Напомним, из 77 жертв Брейвика восемь погибли в столице Норвегии при взрыве заложенной в автомобиль бомбы; остальные 69 человек - участники молодежного лагеря на острове Утойя, - активисты правящей Рабочей партии Норвегии.

Фото: vg.no

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