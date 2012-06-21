Дело Макар-2: в Прилуках изнасиловали и пытались закопать заживо молодую вдову

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В городе Прилуки Черниговской области совершено страшное преступление, информация о котором появилась в Сети. Пользователи сразу окрестили эту историю «Оксана Макар №2», сообщает Сегодня.

На днях Анна Баранова разместила в соцсети сообщение о том, что ее сестру Марию, живущую в городе Прилуки, зверски изнасиловали и пытались похоронить заживо.

«Мою сестру 17 июня изнасиловали и избили, полоснули ножом! Вывезли в лесопосадку и хотели закопать живьем. У нее маленький ребенок, а муж умер полгода назад. Она в реанимации. К делу причастны начальники правоохранительных органов города Прилуки. Несмотря на поданные заявления, экспертиза не проводится, следователь не приходит, медицинская помощь не оказывается… Дело хотят замять. Угрожают не только пострадавшей, но и родным и близким», – написала Анна.

Как рассказала Анна изданию, ЧП произошло 17 июня в городе Прилуки. Ее 31-летнюю сестру Марию изнасиловали знакомые ее кумы. «Мария находится в крайне тяжелом физическом и эмоциональном состоянии и ни с кем не хочет разговаривать. Ее с помощью угроз и запугивания заставили подписать документы о не разглашении данной истории. Поймите ее правильно, у нее маленький ребенок, и муж умер полгода назад», – рассказала Анна.

«Мария кричала: «Никому ничего не скажу, буду все отрицать!». Она согласилась взять деньги на лечение, так как сама бы не справилась. Когда человека еще и прижали… Она подписала все», – отметила Анна.

Девушка добавила, что сейчас Марию перевезли в Чернигов, чтобы сделать МРТ мозга. Преступники якобы согласились оплатить лечение потерпевшей. «Я потеряла связь с сестрой. Связываюсь только через родных, они все очень напуганы», – отметила Анна.

По словам Анны, кума Марии сразу после этого страшного происшествия сменила показания, заявив, что видела, как девушку просто ударили. Анна боится за жизнь своей сестры и родных и хочет, чтобы преступники понесли заслуженное наказание.

В то же время, начальник сектора связей с общественностью УМВД Украины в Черниговской области Бриль Сергей Николаевич сообщил, что к ним действительно поступало заявление об изнасиловании Барановой Марии.

«Заявление об изнасиловании Барановой Марии к нам поступило 19 июня. На место ЧП выехала оперативно-следственная группа, и было начато расследование. Однако ровно через сутки, 20 июня, девушка отозвала свое заявление, написав, что претензий не имеет. В связи с этим все следственные мероприятия были прекращены», – рассказал нам Бриль.

Сергей Николаевич добавил, что милиция может проводить расследование только по фактам, изложенных в заявлении. Однако потерпевшая его отозвала.

Как ранее писал Главред, в ночь на 9 марта в Николаеве 19-летнюю Оксану Макар изнасиловали и пытались сжечь заживо. История этой девушку всколыхнула страну – она чудом выжила, однако лишилась руки и почти всех внутренних органов. За ее жизнь боролись лучшие специалисты Украины и Европы, однако 29 марта Оксана умерла от кровотечения. Мучители девушки едва не избежали наказания – сразу после задержания двоих из них отпустили. Однако в связи с тем, что история вызвала небывалый ажиотаж по всей стране, насильников задержали. Сейчас их судят в городе Николаеве, подсудимым грозит пожизненное наказание.

фото: Сегодня

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