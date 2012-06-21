Милиция нашла причастного к убийству журналиста Климентьева

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Милиция нашла человека, причастного к убийству журналиста харьковской газеты "Новый стиль" Василия Климентьева.

Об этом 21 июня сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Следователями возбуждено уголовное дело и вынесено постановление о привлечении указанного гражданина в качестве обвиняемого в связи с его причастностью к убийству Климентьева", - говорится в сообщении.

"Сейчас готовятся материалы для обращения в суд об избрании в отношении него меры пресечения - взятия под стражу, а также объявления международного розыска", - сообщает пресс-служба.

По данным МВД, 21 июня Главным следственным управлением МВД Украины в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту умышленного убийства Климентьева, в отношении одного из граждан возбуждено уголовное дело.

Дело завели по признакам преступления, предусмотренного п. 8 (убийство лица в связи с выполнением служебного долга) и п. 12 (убийство совершенное по предварительному сговору группой лиц) ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Следователями вынесено постановление о привлечении этого гражданина в качестве обвиняемого.

Готовятся материалы для обращения в суд об избрании меры пресечения - взятие под стражу и объявления международного розыска.

Как ранее писал Главред, Василий Климентьев, главный редактор харьковской газеты "Новый стиль", пропал 11 августа 2010 года, и его местонахождение до сих пор неизвестно.

В марте 2012 года милиция объявила в розыск двух подозреваемых в причастности к его исчезновению.

В частности, милиция разыскивала 32-летнего Дмитрия Уварова, который является жителем Первомайска Харьковской области, и 34-летнего харьковчанина, бывшего милиционера Андрея Козара. Оба на тот момент находились в международном розыске.

Из четырех версий преступления в разработке осталась та, что связана с профессиональной деятельностью пропавшего. Газета «Новый стиль» снискала известность журналистскими расследованиями по тематике коррупции в силовых структурах.

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