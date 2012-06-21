Ярмоленко стал одним из самых востребованных футболистов Евро-2012

{1-} Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко вошел в пятерку футболистов, которых после окончания Евро-2012 захотят приобрести ведущие клубы мира.

Об этом со ссылкой на портал Goal.com сообщает «Украина-2012».

Эксперты провели анализ выступления всех игроков турнира, чтобы выяснить, кто из них будет самым востребованным после Евро-2012.

Оказалось, что наилучшие перспективы открываются для полузащитника сборной Дании и копенгагенского «Брондбю» Микаэлем Крон-Дели – благодаря двум голам и результативной передаче в трех матчах он получил 3,5 балла по пятибалльной шкале.

Украинец Андрей Ярмоленко, как и футболисты, отличившиеся на Евро-2012, получили по 3 балла.

Отметим, что в пятерку вошли сразу два игрока немецкого «Вольфсбурга» – чех Петр Йирачек и хорват Марио Манджукич.

При этом Йирачек в прошедшем сезоне выходил на поле всего в 13 играх и действовал на позиции защитника. В национальной сборной его перевели на левый фланг полузащиты, что и принесло свои плоды – команда Чехии прошла в четвертьфинал.

Как известно, из пятерки лучших игроков Евро-2012 самым возрастным является Крон-Дели, которому перед началом турнира исполнилось 29 лет. Остальным участникам пятерки, в том числе украинцу Ярмоленко и Дзагоеву из сборной России – по 22 года.

Фото: Украина-2012

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