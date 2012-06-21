Бывший тренер сборной Португалии уверен в ее победе

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Экс-наставник сборной Португалии Луиз Фелипе Сколари в канун четвертьфинального матча Евро-2012 между Чехией и Португалией похвалил работу нынешнего главного тренера национальной команды Паулу Бенту.

По его мнению, главный тренер национальной команды Паулу Бенту проделал титаническую работу, от которой выиграли и он сам, и футболисты, и португальская Федерация футбола, сообщает Goal.com.

«Я уверен, что португальцы обыграют Чехию и выйдут в полуфинал. Я не сомневался, что мои бывшие подопечные победят в матче с голландцами, и они сделали это».

Как ранее писал Главред, начинаются матчи плей-офф. 21 июня состоится первый четвертьфинал, который примет Варшава, на стадионе "Народовый". В 21:45 английский арбитр Ховард Уэбб даст стартовый свисток в матче Чехия-Португалия.

Напомним, сборная Португалии – единственная команда на турнире, которая в каждом матче играла в одинаковом составе.

Фото: telegraph.co.uk

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