В Англии на 800% выросли продажи билетов в Украину

{1-} Победа сборной Англии в поединке с Украиной на Евро-2012 вызвала небывалый ажиотаж среди британских фанатов, которые штурмуют туристические фирмы, пытаясь приехать на матчи своей команды.

Об этом сообщает «Украина-2012».

Как известно, ближайший матч с участием сборной Англии состоится 24 июня в Киеве на НСК «Олимпийский». В четвертьфинале британцы сыграют с командой Италии.

По данным английских СМИ, за три часа до, во время и после матча с украинцами, количество обращений по авиабилетам в Украину выросло на 800%.

Момент триумфа сборной Англии посмотрели 18,5 миллионов человек, что стало рекордом 2012 года.

При этом самый дешевый билет в Украину через некоторые города Европы сейчас стоит около 400 фунтов стерлингов, а перелет из Лондона в Киев непосредственно в день матча обойдется фанату в 540 фунтов стерлингов (около 6 тысяч гривен).

Фото: Украина-2012

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