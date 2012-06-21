В Англии матч с Украиной на Евро-2012 смотрели лучше, чем юбилей королевы

{1-} В Британии трансляция матча Англия-Украина на Евро-2012 собрала больше зрителей, чем концерт в честь 60-летнего юбилея правления королевы Елизаветы II.

Об этом сообщает The Daily Mail.

«Игру Англии с Украиной 19 июня на телеканале ITV1 посмотрели 18,5 миллиона человек. Это - наибольшее количество зрителей в 2012 году», - сообщает издание.

При этом концерт, посвященный 60-летию правления Елизаветы II, посмотрели 17 миллионов человек.

Отметим, что бриллиантовый юбилей правления Елизаветы II в Букингемском дворце начали праздновать 4 июня. В концерте участвовали звезды шоу-бизнеса: Элтон Джон, Том Джонс, Пол Маккартни, Уилл Ай Эм, Стиви Уандер.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, в Англии во время просмотра поединка со сборной Украины, объем запросов на билеты в нашу страну среди британцев увеличился на 800%.

Новости по теме:

Евро-2012: решающие битвы после судейского скандала

Групповой турнир Евро-2012: самые яркие кадры

Границу Украины на Евро-2012 пересекло 4,5 млн человек

Группа «ненавижу Кашшаи» в Facebook собрала уже 32 тысячи