Стадион четвертьфинала Евро-2012 накрыли крышей из-за дождя

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Над Национальным стадионом в Варшаве, где сегодня пройдет первый четвертьфинальный матч Евро-2012 между сборными Чехии и Португалии, примерно в 3 часа дня по местному времени закрыли крышу.

Это сделали потому, что в польской столице 21 июня весь день парит и идут непродолжительные, но частые дожди, сообщает Спорт-Экспресс.

Неизвестно, как футболистам будет дышаться «под колпаком», поскольку в таких условиях матчи еще не проходили.

В то же время, стало известно, что чешская команда сегодня в первой половине дня отправилась знакомиться с "Национальным".

Как ранее писал Главред, начинаются матчи плей-офф. 21 июня состоится первый четвертьфинал, который примет Варшава, на стадионе "Народовый". В 21:45 английский арбитр Ховард Уэбб даст стартовый свисток в матче Чехия-Португалия.

Напомним, сборная Португалии – единственная команда на турнире, которая в каждом матче играла в одинаковом составе.

фото: stadium-love-.tumblr.com

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