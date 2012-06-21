Хорек Фред предсказал победу Португалии

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Харьковский хорек-прорицатель Фред, живущий в фан-зоне, назвал первую команду, которая победит в четвертьфинале Евро-2012.
Ему как обычно предложили на выбор две миски, одну из которых украсили флагом Португалии, а другую – Чехии.
Недолго думая Фред выбрал миску с флагом сборной Португалии, сообщает НБН
Как ранее писал Главред, начинаются матчи плей-офф. 21 июня состоится первый четвертьфинал, который примет Варшава, на стадионе "Народовый". В 21:45 английский арбитр Ховард Уэбб даст стартовый свисток в матче Чехия-Португалия.
Напомним, сборная Португалии – единственная команда на турнире, которая в каждом матче играла в одинаковом составе.
фото: kharkov.comments.ua
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