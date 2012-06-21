Голые FEMENистки привели сожительницу хряку Фунтику

В Киеве активистка феминистского движения FEMEN прорвалась в загон в киевской фан-зоне Евро-2012, где живет хряк-прорицатель Фунтик.

По словам FEMENисток животному "подогнали сожительницу" и тем самым "подложили свинью" президенту УЕФА Мишелю Платини, который 21 июня отмечает 57-летие.

Своей акцией движение выразило возмущение "алкогольно-футбольным гетто в центре Киева", которым, по мнению активисток, является фан-зона. В блоге FEMEN говорится, что фан-зона - это "скотный загон для оболваненных фанатов".

Напомним, хряк из фан-зоны Евро является одним из многих животных, которые предсказывают результаты матчей Евро-2012, пытаясь повторить успех осьминога-оракула Пауля, успешно прогнозировавшего итоги игр чемпионата мира 2010 года. Как и прогнозы других животных, предсказания хряка сбываются нерегулярно.

Как ранее писал Главред, движение FEMEN уже выражало протест против проведения на Украине матчей чемпионата Европы. В мае активистка FEMEN столкнула в Киеве с пьедестала кубок, который будет вручен победителю турнира. Участники FEMEN считают, что международные футбольные организации пропагандируют на Украине секс-туризм.

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