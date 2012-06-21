В Киеве горел дом возле главного стадиона Евро-2012

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В Киеве около Национального спортивного комплекса "Олимпийский", где пройдет финальнй матч Евро-2012, горел дом .

Пожар произошел на крыше пятиэтажного жилого дома на ул. Эспланадной, 30, сбщает МЧС.

По информации ведомства, возгорание возникло на обустроенной на крыше-мансарде. Площадь пожара составила 100 кв. м.



На месте происшествия работали 17 единиц техники и 73 человека личного состава.



В 19:45 пожарным удалось локализовать возгорание, в 20:08 - ликвидировать. При этом пожарные спасли женщину, которая находилась на верхнем этаже горящего здания. Она вылезла из окна и перелезла на крышу соседнего дома, откуда ее и сняли пожарные. Причины возгорания выясняются.

Как ранее писал Главред, 20 июня, в здании общежития Полтавского института последипломного педагогического образования в Киевском районе Полтавы произошел пожар, в результате чего 110 человек были эвакуированы.

фото: vlg-media.ru

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