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В Вашаве на стадионе "Народовый" начался первый четвертьфинальный матч Евро-2012. Английский арбитр Ховард Уэбб дал стартовый свисток в матче Чехия-Португалия.
Команды вышли на поле в таких составах:
Чехия: Чех, Гебре Силасие, Кадлец, Сивок, Лимберски, Плашил, Пиларж, Хюбшман, Ирачек, Дарида, Барош
Тренер: Михал Билек
Португалия: Руй Патрисиу, Бруну Алвеш, Пепе, Фабиу Коэнтрау, Жоау Перейра, Мигел Велозу, Жоау Моутинью, Раул Мейрелеш, Нани, Роналду, Элдер Поштина
Тренер: Паулу Бенту
Дисквалифицированных и травмированных нет
видео: youtube.com
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