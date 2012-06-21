Птичий грипп станет еще опаснее и начнет передаваться между людьми - ученые

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Существующие в природе штаммы птичьего гриппа H5N1 уже обладают двумя из пяти ключевых мутаций, необходимых, чтобы вирус научился передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем.

Это доказывает возможность появления таких разновидностей H5N1 в организме млекопитающих или людей, пишет группа ученых из Кембриджа в журнале Science.

Напомним, вспышки птичьего (H5N1) и свиного (H3N2) гриппа вызвали серьезные опасения среди вирусологов и медиков, которые заявляли об угрозе пандемии гриппа, сходной по масштабам с пандемией гриппа-"испанки" в 1918 году, унесшей миллионы жизни. Однако пока эти вирусы не "научились" распространяться традиционным для гриппа воздушно-капельным путем и передаваться от человека к человеку, угрозы пандемии нет. Этими видами гриппа могут заразиться только люди, тесно контактирующие с птицами или свиньями.

Ранее две группы биологов - под руководством Йосихиро Каваока (Yoshihiro Kawaoka) из университета Висконсин-Мэдисон и Рона Фуше (Ron Fouchier) из Роттердама в эксперименте смогли так модифицировать вирус птичьего гриппа, что он начал передаваться среди хорьков. Если вирус сможет передаваться среди млекопитающих, это сделает угрозу глобальной пандемии среди людей вполне реальной.

В результате власти США, опасаясь угрозы биотерроризма, рекомендовали этим группам воздержаться от публикации статей, уже принятых журналами Science и Nature. Однако затем, после вызванной этим решением острой дискуссии, мораторий был снят. Статья группы Каваоки была опубликована в Nature в мае, а группы Фуше - в нынешнем номере Science.

Группа Каваоки выяснила, что для приобретения способности передаваться по воздуху H5N1 нужно всего четыре мутации, а также замена одного участка ДНК, в ключевых точках генома.

Группа биологов под руководством Дерека Смита (Derek Smith) из Кембриджского университета (Великобритания) проверила, существуют ли такие мутации в природных штаммах вируса гриппа, и попыталась оценить, насколько быстро H5N1 может приобрести их.

Смит и его коллеги проанализировали геномы всех штаммов вируса H5N1, обнаруженных в крови больных людей и птиц за последние 15 лет и проверили наличие мутаций в ключевых точках их ДНК.

Оказалось, что две из четырех мутаций уже существуют в нескольких штаммах вируса, обнаруженных в 28 странах мира, в том числе в Европе, Африке, Азии и на Ближнем Востоке.

Две другие мутации и одна замена фрагмента ДНК пока не встречаются среди "диких" вирусов гриппа.

Смит и его коллеги попытались оценить, смогут ли вирусы гриппа приобрести эти мутации самостоятельно, и разработали компьютерную модель, имитирующую размножение вирусов в живых клетках. Источником изменений в модели служили ошибки, которые иногда возникают при работе фермента полимеразы, собирающей ДНК вируса в зараженной клетке.

Моделирование показало, что появление вирусов с четырьмя ключевыми мутациями вполне возможно в живой природе. За пять дней инфекции в виртуальной клетке появилось несколько тысяч вирусных частиц, содержащих в себе три или четыре мутации из пяти.

Пока остается непонятным, сколько времени потребуется вирусу для приобретения всех необходимых изменений и успешного заражения достаточного количества организмов для возникновения эпидемии.

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