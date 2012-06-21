Первый тайм матча 1/4 Евро-2012 Чехия - Португалия закончился "сухой ничьей"

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В Варшаве «сухой» ничьей закончился первый тайм первого матча четвертьфинала Евро-2012.

В течение тайма более инициативными выглядели чехи. Поддержка трибун, конечно, также была на стороне сборной Чехии. Практически каждое касание португальцами мяча сопровождалось оглушительным свистом.

На 26-й и 27-й минуте английский арбитр Ховард Уэбб вынес два предупреждения подряд - оба португальцам - Нани и Велозу.

А на 39-й минуте в сборной Португалии произошла замена: Уго Алмейда поменял травмированного Поштигу.

Несмотря на то, что тайм был продлен на две минуты, закончился он безрезультатно.

Напомним, в Вашаве на стадионе "Народовый" 21 июня идет первый четвертьфинальный матч Евро-2012.

фото, видео: zczuba.pl, youtube.com

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