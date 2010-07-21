Церквям нельзя отдавать музеи - эксперт

В Украине нужно воздержаться от передачи объектов культурного наследия церквям и религиозным организациям. Такое мнение на пресс-конференции в среду высказал председатель Всеукраинской ассоциации музеев, бывший генеральный директор Киево-Печерского историко-культурного заповедника Сергей Кролевец, сообщает «Интерфакс-Украина». «Сейчас не нужно осуществлять такие действия. У церкви нет специалистов, которые могли бы сохранить объекты культурного наследия, которые планируется им передать», - сказал он. «Передача одной из конфессий, в частности Софии Киевской, может пошатнуть нестойкий межконфессионный баланс, который сложился в Украине… Я считаю, что нужно воздержаться от таких передач», - добавил Кролевец. По словам Кролевца, в Украине отсутствует механизм контроля за объектами культурного наследия, которые находятся в пользовании религиозных организаций и церквей. Кроме того, он убежден, что при передаче таких объектов необходимо проводить инвентаризацию, чтобы была возможность гарантировать сохранение Единого музейного фонда.