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На 79-й минуте матча Криштиану Роналду забил первый мяч в четвертьфинале Евро-2012.
Напомним, это третий мяч португальского футболиста на этом турнире.
Как ранее писал Главред, 21 июня в Варшаве на стадионе "Народовый" идет первый четвертьфинальный матч Евро-2012. Английский арбитр Ховард Уэбб дал стартовый свисток в матче Чехия-Португалия. Первый тайм матча закончился "сухой ничьей" 0:0.
фото, видео: uefa.com, sport.pl, youtube.com
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