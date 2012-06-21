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На 79-й минуте матча Криштиану Роналду забил первый мяч в четвертьфинале Евро-2012.

Напомним, это третий мяч португальского футболиста на этом турнире.

Как ранее писал Главред, 21 июня в Варшаве на стадионе "Народовый" идет первый четвертьфинальный матч Евро-2012. Английский арбитр Ховард Уэбб дал стартовый свисток в матче Чехия-Португалия. Первый тайм матча закончился "сухой ничьей" 0:0.

фото, видео: uefa.com, sport.pl, youtube.com

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