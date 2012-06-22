Опубликованы фото пожара возле НСК «Олимпийский»

На станции метро «Дворец спорта», в сотне метров от НСК «Олимпийский», где пройдет финальнй матч Евро-2012, горел жилой дом

Все близлежащие кварталы были затянуты дымом, на месте пожара находились более десяти пожарных машин, две кареты скорой помощи, более 70 сотрудников МЧС, сообщают Комментарии.

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Как ранее писал Главред, возгорание началось в мансардном помещении в 5-этажном доме по адресу ул.Эспланадная, 30. Вскоре огонь перекинулся на крышу здания.

Сообщение о пожаре поступило в 18:50. Площадь пожара составила 100 кв. м. По данным спасателей, локализовать возгорание удалось в 19:45, а ликвидировать - в 20:08.

фото: Комментарии

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