Роналду: «Это идеальный матч»

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Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду считает, что четвертьфинальный матч Евро-2012 против сборной Чехии был идеальным.

Об этом он заявил на послематчевом брифинге, сообщает Sports.ru.

«Думаю, мы провели фантастическую игру. Это идеальный матч», - заявил он.

«У нас было очень много моментов, а у Чехии, по-моему, ни одного, - добавил он. - У нас отличная команда, наши шансы на победу в турнире 50 на 50. Мы должны верить в себя».

Как ранее писал Главред, первый матч четвертьфинала Евро-2012 между сборными Чехии и Португалии закончился победой португальской сборной 1:0.

В полуфинале Португалия 27 июня встретится в Донецке с победителем четвертьфинального матча между Испанией и Францией.

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