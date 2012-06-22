Чешский тренер: команда продемонстрировала силу и характер

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Главный тренер сборной Чехии Михал Билек считает, что для его команды большим успехом на Евро-2012 стал уже сам выход из группы.
Об этом он заявил на послематчевом брифинге, сообщает 2012.football.
«Выход из группы - большой успех для нас. Ребята это заслужили, продемонстрировав силу и характер», - подчеркнул тренер.
Что касается игры против Португалии, то противник. По мнению тренера, играл в футбол и выглядел опаснее.
«Мы вынуждены были закрыться, играть из глубины. В первом тайме очень выручал Чех. После перерыва часто теряли позицию, упуская соперников», - сообщил он.
«В начале матча незаметный, Роналду со временем доставил нам массу неприятностей. Он умел найти пространство и возможность для удара», добавил тренер.
Как ранее писал Главред, первый матч четвертьфинала Евро-2012 между сборными Чехии и Португалии закончился победой португальской сборной 1:0. В полуфинале Португалия 27 июня встретится в Донецке с победителем четвертьфинального матча между Испанией и Францией.
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