Чешский тренер: команда продемонстрировала силу и характер

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Главный тренер сборной Чехии Михал Билек считает, что для его команды большим успехом на Евро-2012 стал уже сам выход из группы.

Об этом он заявил на послематчевом брифинге, сообщает 2012.football.

«Выход из группы - большой успех для нас. Ребята это заслужили, продемонстрировав силу и характер», - подчеркнул тренер.

Что касается игры против Португалии, то противник. По мнению тренера, играл в футбол и выглядел опаснее.

«Мы вынуждены были закрыться, играть из глубины. В первом тайме очень выручал Чех. После перерыва часто теряли позицию, упуская соперников», - сообщил он.

«В начале матча незаметный, Роналду со временем доставил нам массу неприятностей. Он умел найти пространство и возможность для удара», добавил тренер.

Как ранее писал Главред, первый матч четвертьфинала Евро-2012 между сборными Чехии и Португалии закончился победой португальской сборной 1:0. В полуфинале Португалия 27 июня встретится в Донецке с победителем четвертьфинального матча между Испанией и Францией.

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