Скандальный венгерский арбитр признал, что Девич забил Англии

Венгерский рефери Виктор Кашшаи, судивший финальный матч третьего тура Евро-2012 между командами Украины и Англии, признал, что он и его бригада обязаны были засчитывать гол Марко Девича в ворота англичан, забитый на 62-й минуте.

Об этом он заявил в комментарии SITA, сообщает 2012.football.ua.

"После матча мы все вместе посмотрели этот эпизод. Я признаю, что мы ошиблись", - заявил 36-летний венгр.

"Наша работа - невероятно тяжелая. Можно принять правильное решение в 199 ситуациях, но лишь одно неправильное влечет за собой огромные последствия", - добавил арбитр.

Как ранее писал Главред, Кашшаи не засчитал гол Девича в ворота англичан. Мяч пересек линию ворот, но их взятие засчитано не было.

Девич уверен, что если бы мяч засчитали, игра могла пойти иначе.



«При счете 1:1 была бы уже совсем другая игра. Не хочу показаться голословным, но, думаю, мы бы смогли дожать англичан. По крайней мере, сделали бы для этого все, что в наших силах», - поделился своими мыслями форвард.

Новости по теме:

Англия - Украина: судейский беспредел венгерского арбитра

Тренер Англии о незасчитанном голе: футбольные боги были на нашей стороне

Незасчитанный гол Девича: западные СМИ поддержали Украину

Девич: при счете 1:1 мы дожали бы Англию

Группа «ненавижу Кашшаи» в Facebook собрала уже 32 тысячи

Британские СМИ назвали английскую сборную стоячей, а судью - слепым