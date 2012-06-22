Нани: игра получилась тяжелая, но футболисты смотрелись великолепно

{1-}Полузащитник сборной Португалии Нани cчитает, что игра получилась тяжелая.

"Однако команда сыграла хорошо, все футболисты смотрелись великолепно. Именно поэтому получили приемлемый результат. В команде с уверенностью подходят к следующей игре. Роналду забил гол, принес нам победу, и это самое главное. С этого момента все матчи будут очень тяжелыми, но это только вселяет уверенность в собственных силах. Сегодня мы упустили несколько голевых моментов, но в итоге Роналду забил победный гол", — сказал он после игры, пишет сайт Про футбол.

Как ранее писал Главред, первый матч четвертьфинала Евро-2012 между сборными Чехии и Португалии закончился победой португальской сборной 1:0.

В полуфинале Португалия 27 июня встретится в Донецке с победителем четвертьфинального матча между Испанией и Францией.

Видео:.youtube.com

Новости по теме:



Роналду: «Это идеальный матч»



Роналду вывел Португалию в полуфинал Евро-2012



На Евро-2012 определился первый полуфиналист



