Число жертв авиакатастрофы в Индонезии возросло до 11 человек

Число жертв катастрофы военного самолета Fokker F-27 в Индонезии, разбившегося 21 июня, возросло до 11 человека. Двое получившие тяжелые ранения и ожоги скончались минувшей ночью в больнице, сообщают национальные СМИ.

Президент Индонезии Сусило Бамбанг Юдхойоно, участвующий в Конференции ООН по устойчивому развитию в Бразилии, выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе, пишет РИА Новости.

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По сообщениям СМИ, самолет F-27, которым управлял опытный летчик майор Хери Сетиаван (Heri Setiawan), врезался при заходе на посадку в столичном аэропорту "Халим-Перданакусума" в жилой квартал. В самом разбившемся самолете, совершавшем обычный учебный полет, находились семь человек военных.

"Все семь человек на борту погибли", - заявил официальный представитель ВВС Индонезии полковник Агунг Сасонко Джати (Agung Sasongko Jati).

При падении самолет повредил восемь жилых домов, в которых погибли четыре человека, в том числе двое детей. Все они были членами семьи майора ВВС Индонезии Йоханеса Анди Сосанга (Yohanes Andi Sosang).

По данным СМИ, с места катастрофы в близлежащие больницы были доставлены не менее 35 пострадавших жителей квартала "Раджавали", расположенного в непосредственной близости от аэропорта "Халим".

Самолет зацепил два дома квартала и раскололся на две части, после чего сильный пожар охватил еще шесть домов.

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Как рассказали очевидцы катастрофы, они услышали рев моторов, а затем сразу же звук взрыва.

"Я выбежал из дома, чтобы увидеть причину взрыва: (к этому моменту) самолет явно уже раскололся (на части)", - заявил свидетель, живущий всего в 50 метрах от места падения самолета.

По словам официального представителя ВВС Индонезии Азмана Юнуса (Azman Yunus), они до сих пор не знают, что именно случилось с этим самолетом. Уже создана комиссия по расследованию причин катастрофы.

Жителям поврежденных в результате падения самолета квартир предоставлены служебные квартиры ВВС в том же комплексе.

фото: thejakartapost.com, detik.com

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