На Полтавщине несовпадение футбольных взглядов привело к убийству

{1-}На Полтавщине к трагическим последствиям привел просмотр футбольного матча 19 июня.

Один человек убит, другой ранен. К такому результату привело несовпадения футбольных взглядов, сообщает пресс-службе УМВД Украины.

Четыре товарища собрались в доме, чтобы выпить и посмотреть футбол. По окончании игры между тремя товарищами завязалась драка, во время которой 40-летний парень взял лежавший на столе кухонный нож и нанес удар в сердце 34-летнему товарищу. Мужчина скончался на месте.



Ранение получил также еще один участник драки. 30-летнему мужчине нападающий нанес удар ножом в область левой лопатки. Потерпевший доставлен в больницу.



Как рассказал задержанный, к такому поступку его подтолкнула позиция товарищей, которые не разделяли его футбольные взгляды. Также подозреваемый обвиняет в случившемся водку.



Ему грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

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