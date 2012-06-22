Опубликованы записки днепропетровских террористов

{1-}Открылись новые подробности в деле о днепропетровских террористах. В распоряжении СМИ оказались тексты их записок с угрозами и требованиями террористов, которые они оставляли на местах взрывов либо вбрасывали через Интернет, сообщает Сегодня.

Эти записки касаются и предыдущих взрывов в Днепропетровске, Харькове, Запорожье (их, напомним, тоже инкриминируют группе Сукачева –ред.), и требований террористов, и личности главаря,.

Так по данным источников, первый теракт произошел в Харькове 13 октября прошлого года.

На месте ЧП, возле одной из городских поликлиник, был частично разрушен табачный киоск, и там же оставлена первая записка с указанием конкретной суммы: «5000000 долларов США или Жертв будет много как в Норвегии». В письме был указан и адрес электронной почты для дальнейшей связи. Через неделю, 21 октября, сработало заложенное террористами взрывное устройство в Запорожском супермаркете «Сильпо». Его установили в одной из ячеек для хранения личных вещей.

На месте происшествия изъяли записку на листке формата A4. Вот ее текст: «5 000 000 евро или жертв будет больше. Деньги на Visa «N» (банковскую карточку - ред.) по 20 000 евро поровну в три разных банка (идут названия -реед.), пины записать на картах сзади. Все сделать к 24.10. В понедельник на одном из сайтов с 13.00 до 20.00 разместить на главной баннер с эл. почтой и моб. телефоном курьера. Связь только с ним. Любые нарушения – и будут новые жертвы».

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16 ноября 2011 года правонарушители через один из сайтов повторили эти требования, а в случае отказа удовлетворить их пригрозили взрывами уже в Донецке. О том, что террористы не шутят, был взрыв в Днепропетровске, вследствие чего погиб человек.

Среди других откликов на это происшествие пользователь под ником «Unabomber» оставил на одном из сайтов такой отзыв: «Мы организовали взрывы в Харькове, Запорожье и Днепропетровске. Наши требования есть у СБУ, МВД и прокуратуры. Нас игнорируют. Сегодня пролилась первая кровь. Она на совести властей. Ждем реакции до 21.11. Условия – согласно письму из Запорожья. Следующие взрывы будут в Донецке. Нам нечего терять».

До 21 ноября террористы действительно ждали, а потом в Интернете появилось еще одно сообщение: «Руководству СБУ, прокуратуры и МВД! Напоминаем, что истекает отведенное на выполнение наших требований время. Сегодня, 21.11, в 14 часов должна появиться указанная в запорожском письме информация. Во вторник, 22.11, к 16 часам должно быть готово все остальное. Если нет – готовьте труповозки, ближайшую цель для следующего удара мы указали, это Донецк»...

Злоумышленники ждали перечисления 5 млн евро, готовясь к новым, более масштабным терактам. И они прозвучали серией из четырех подрывов 27 апреля, но в Днепропетровске. СБУ вступила с террористами в оперативную игру, в ходе которой держала с ними связь посредством электронной почты. В этот раз взрывники просили 4,5 млн долларов из расчета 10 центов за каждого жителя Украины, как они сами пояснили это в своем сообщений. В конце мая от них пришло еще одного сообщение: «… Делаем новые взрывы. Теперь будем работать на количество жертв среди детей и стариков. Потом подробно опишем наше общение с СБУ журналистам и приложим ваши мутные карты (банковские карточки – ред.). Также мы обязательно напишем, что банк вместе с вами присвоил наши деньги. Время у вас до 10 часов 30.05»...

Однако, 1 июня террористы были задержаны.

Один из сотрудников СБУ, так охарактеризовал главаря подрывников Виктора Сукачева. «У этого человека довольно высокий уровень IQ, он начитан, прекрасно ориентируется в вопросах политики и других аспектах, - сказал оперативник. – Продвинутый пользователь Интернета. Видимо, через Интернет он узнал о жестоком серийном убийце Теде Качинском, известном в США как «Унабомбер». Тот тоже был ученым – доктором математики, и прославился тем, что на протяжении почти 20 лет отправлял адресатам посылки со взрывными устройствами, которые забирали человеческие жизни. Его нашли в заброшенной избушке в глубинке. Никто и подумать не мог, что это тот самый террорист (его последователем был норвежец Брейвик – ред.)... Так вот, Сукачев, видимо, мнил себя таким же неуловимым подрывником. Он и ник себе такой же взял – Unabomber. Только считал, что в одиночку долго не продержишься. Поэтому работал в спайке с сообщниками».

По словам прокурора Днепропетровской области Натальи Марчук, Сукачев напрочь лишен таких качеств, как «сопереживание и даже жалость к жертвам, которыми оказались простые прохожие, в том числе пенсионного возраста».

«Меня сложно чем-либо удивить, —продолжает прокурор. – Но к пострадавшим те, кто причинил им боль и страдания, остаются совершенно безразличными. И ведь это люди, имеющие довольно высокий уровень образованности, определенный социальный статус в обществе... Но они совершенно равнодушны к тому, что в ноябре прошлого года от их взрывного устройства кто-то погиб, а в апреле нынешнего кому-то оторвало руку. Их собственные оценки случившегося асоциальны в полном смысле этого слова — пострадавших обвиняемые считают лишь «побочным эффектом» своих взрывов».

фото: most.dnepr.info; segodnya.ua

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