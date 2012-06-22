Умирающим украинским морякам в Индии привезли воду и еду

В Индии уже больше года затягивается суд над украинскими моряками. Заседание, которое должно было состояться 16 июня, в очередной раз отложили, пишет Сегодня.

По словам первого секретаря пресс-службы МИДа Елены Ващенко, из-за неявки свидетелей заседание перенесли на 25 июня. «Посольство Украины в Индии уже послало ноту местным властям, в которой выразило обеспокоенность их бездействием и затягиванием процесса», – сообщила она.

Между тем, как отметила пресс-секретарь, в среду из посольства привезли на борт воду и еду, которых хватит до конца месяца.

«От дополнительной провизии они отказались. Сейчас решается вопрос о том, чтобы в течение нескольких дней отправить команду на берег, где моряки смогут нормально питаться, а также о размещении их в гостинице. Этим занимается лично почетный посол Украины в Индии», – добавила сотрудница МИДа.

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Как рассказал сын капитана буксира, который поддерживает связь с отцом, из-за невыносимых условий и отвратительного питания на борту, где команду держат под арестом, одесситы пребывают на грани жизни и смерти. «У отца отнялись ноги и начались проблемы с сердцем. За последние месяцы и он, и старпом похудели больше чем на 20 кг», — говорит Дмитрий Щепинский. По его словам, из-за того, что продовольствие и питьевую воду экипажу подвозят крайне нерегулярно, моряки пережили уже три вынужденных голодовки, а Губатый, отчаявшись, объявил четвертую.

Напомним, 66-летнего капитана буксира Seabulk Plover Вадима Щепинского и его 47-летнего старпома Сергея Губатого обвиняют в терроризме и преступной халатности. Во время сильного шторма ржавое судно, которое те вели на утилизацию, оторвало и выбросило на берег. Ни береговые службы, ни руководство порта Мумбаи, где капитан искал убежище от непогоды, в тот момент не отреагировали на просьбы о помощи.

Фото: assol.org.ua

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