В кабине SuperJet-100 был ребенок, а пилот решил полихачить - СМИ

{1-}В СМИ попали подробности расшифровки записей бортовых самописцев российского лайнера Sukhoi SuperJet-100, разбившегося в горах Индонезии.

По данным источников, близких к следствию, в кабине пилотов мог находиться ребенок, пишет Известия.

Известно, что во время демонстрационного полета дверь в кабину пилотов была открыта - вероятно, для того, чтобы пассажиры могли видеть, как командир управляет самолетом.

Как сообщают СМИ, на записи переговоров отчетливо прослушивается детский голос: причем ребенок - который разговаривал на индонезийском - явно находился в кабине, рядом с пилотами. На записи слышно также, как второй пилот отговаривал командира экипажа от опасного маневра, и как диспетчер не запретил снижаться в условиях нулевой видимости. Набрав высоту, командир Александр Яблонцев дал команду второму пилоту - запросить снижение до 6000 футов. На что второй пилот ответил: здесь это опасно. Но командир осек его одной фразой: "Я лучше знаю, где мы находимся".

Не исключено, что он хотел еще раз эффектно пролететь совсем рядом со скалой. Но заложил слишком крутой крен - лишних три градуса. А когда самолет на скорости около пятисот километров в час вылетел из облака, то прямо по курсу была гора. Командир только успел произнести: "Господи! Что это?" - и резко потянул рычаг управления на себя, включив двигатели на полную мощность. Чтобы поднять самолет над хребтом, ему не хватило трех секунд. Самолет задрал нос и плашмя - даже не врезался - а будто лег на гору. Именно благодаря этому были найдены все тела пассажиров и членов экипажа.

По данным российских экспертов, которые работали в Индонезии, причиной гибели 45 человек могла стать как бравада в воздухе, так и халатность на земле. Диспетчер разрешил пилотам снижение, а затем и разворот, хотя должен был видеть на мониторе радара горный склон.

фото: facebook.com@Tri Sugiarto

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