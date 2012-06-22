Анонс второго четвертьфинала Евро-2012: Германия - Греция

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Евро-2012 вышел на финальную стадию – 21 июня поединком Чехия–Португалия начались матчи плей-офф.

22 июня в Гданьске пройдет второй четвертьфинал. В 21:45 прозвучит стартовый свисток в матче Германия–Греция.

Перед матчем стоит вспомнить, что Йоахим Лев только однажды поменял состав по ходу группового турнира, и то это было вынужденное решение из-за дисквалификации Боатенга. В остальном, несмотря на не совсем удачные некоторые матчи отдельных исполнителей, Лев им всегда доверял. Вот и в нынешнем матче только чисто теоретически можно предположить, что Подольски может заменить Шюррле, а Гомеса – Клозе, на самом деле это вряд ли произойдет.

Напомним, у Швайнштайгера была небольшая травма, но ведущий полузащитник немцев уже в строю и готов играть. Также наверняка вернется в состав и Боатенг.

А у Греции кадровые трудности на турнире начались с самого первого матча. В частности, сегодня Фернанду Сантуш не может рассчитывать на трех игроков травмированных Халкиаса и А.Пападопулоса, а также дисквалифицированного капитана команды Карагуниса. Если первых двух Сантуш находил кем заменить, то насчет адекватной замены Карагунису могут быть проблемы, настолько умелого и опытного игрока среди запасных центральных хавбеков у сборной Греции нет.

Вариант замены Карагунису два Макос или Фотакис. Макос более оборонительной направленности игрок, а вот Фотакис чаще любит на атаку действовать. Выбор остается за Сантушем.

Ориентировочные составы:

Германия: Нойер - Боатенг, Хуммельс, Бадштубер, Лам - Хедира, Швайнштайгер - Мюллер, Езил, Подольски - Гомес

Греция: Сифакис - Торосидис, Папастатопулос, К.Пападопулос, Цавелас - Кацуранис, Маниатис, Фотакис - Салпингидис, Гекас, Самарас

Дисквалифицированные: Карагунис (Греция)

Травмированные: Халкиас, А.Пападопулос (Греция)

Предматчевые заявления:

Йоахим Лев, наставник сборной Германии:

"Будет сложный матч. Греки намерены защищать свою территорию. У них не та команда, которую можно разорвать на части. Создадим моменты, если будем играть на больших скоростях вблизи их штрафной".

Фернанду Сантуш, наставник сборной Греции:

"Не забывайте, что Германия фаворит не только этого матча, но и всего турнира. Тем не менее, мы здесь тоже не на каникулах. Мы приехали сюда решать собственные задачи и завтра постараемся выложиться на сто процентов".

Мануэль Нойер, голкипер сборной Германии:

"Знаем сборную Греции как команду, играющую в агрессивный футбол. Они сильны в обороне и играют очень компактно. Время от времени они прибегают к длинным передачам. Кроме того, они опасны на "стандартах". Мы должны быть готовы".

Сократис Папастатопулос, защитник сборной Греции:

"Думаю, все игроки команды готовы выложиться по максимуму. Нам нечего бояться. Я сбрил бороду в надежде на удачу".

Сами Хедира, полузащитник сборной Германии:

"Если мы станем атаковать позиционно, у нас будут огромные проблемы. Прорвать оборону греков чрезвычайно трудно, но я верю, что у нас есть для этого необходимые инструменты".

История и факты:

История противостояния команд состоит из восьми матчей: +5=3-0 17:7, из них 4 официальных: +4=3-0 14:6

- единственный матч в финальных турнирах немцы и греки сыграли между собой на Евро-1980, и тогда была ничья 0:0;

- последний раз соперники встречались в отборе к ЧМ-2002, оба раза выиграла Германия 2:0 и 4:2.

Отметим, что сборная Германии выиграла все матчи в рамках нынешнего чемпионата Европы (три в группе и десять в отборе); Греция уступила только раз в 13-ти матчах. Интересно, что сборная Греции обязательно забивала только один мяч в последних восьми поединках.

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