В Японии Boeing погнул фюзеляж, прыгая на посадочной полосе

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В Японии пассажирский лайнер Boeing 767 японской авиакомпании All Nippon Airways, следовавший рейсом Пекин–Токио, получил серьезные повреждения при посадке в Международном аэропорту Нарита.

Инцидент произошел 20 июня в 13:38 по местному времени. Во время посадки, только коснувшись шасси земли, Boeing 767 с 193 пассажирами на борту отскочил от посадочной полосы, а затем вновь тяжело опустился вниз. Тут же "подскок" повторился вновь.

В результате происшествия никто не пострадал. Однако, как показало расследование, фюзеляж самолета был сильно поврежден.

"Полет завершился жесткой посадкой на взлетно-посадочной полосе в Нарита. После того, как все пассажиры и члены экипажа покинули борт воздушного судна, наш механик осмотрел самолет и обнаружил, что внешние панели передней части корпуса самолета были повреждены", - сообщил пресс-секретарь All Nippon Airways.

По словам пресс-секретаря, в момент посадки дул сильный ветер, и пилот ощутил турбулентность. Однако была ли погода причиной инцидента, пока не ясно. Японский совет по безопасности на транспорте занимается расследованием данного случая.

В настоящее время Boeing 767 помещен в ангар токийского аэропорта.

"Мы еще не решили, вернем ли мы самолет в эксплуатацию", - объясняет пресс-секретарь.

Как ранее писал Главред, в конце апреля пришлось «потанцевать» при жесткой посадке в условиях сильного ветра самолетам в аэропортах северных регионов Испании. Из-за обрушившегося на Страну Басков ураганного ветра, порывы которого достигали 103 км/ч, частично не функционировал аэропорт в городе Виктория, в свою очередь аэропорт Бильбао, оказавшийся в эпицентре стихии, продолжал работать, однако самолеты испытывали явные трудности с приземлением.

Лайнеры покрупнее после нескольких явно незабываемых для пассажиров мгновений все-таки приземлялись и враскачку катились далее по полосе, сбрасывая скорость. А вот самолетам поменьше пришлось туго: многотонные машины, едва шасси касались земли, ветер подбрасывал, как бумажные самолетики. В итоге все самолеты рано или поздно успешно приземлились, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

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