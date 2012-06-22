В Запорожье горел "Сильпо" и гремели взрывы

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Вчера, 21 июня, в Хортицком районе Запорожья загорелся супермаркет «Сильпо».

Пожар начался в полдесятого вечера, потому пришлось эвакуировать не только сотрудников магазина, но и посетителей – всего 272 человека, сообщает REPORTER-UA.

Кроме того, опасность была в том, что горели холодильные камеры, которые были под напряжением в 380 вольт. То есть, при тушении вода легко могла стать проводником опасного электротока.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 21-37. Уже через 2 минуты на месте были 2 пожарные машины, а через 15 минут – 7 машин, которые приехали по повышенному номеру вызова, - рассказала помощник начальника ГТУ МЧС в Запорожской области Юлия Барышева.

Общая площадь пожара составила 60 кв.м. Возгорание произошло в отдельно стоящем здании склада супермаркета, откуда пламя перекинулось на пустую тару, а потом уже на основное помещение "Сильпо" с холодильными камерами. При этом основную опасность представляло то, что напряжение холодильников - 380 вольт, потому пожарные в первую очередь обесточили весь магазин, ведь при тушении вода стала бы проводником электрического тока.

Из торговых залов были выведены 272 человека, из них 28 - сотрудники магазина, никто из них не пострадал. Уже через 20 минут пожар был локализован, следующие 2 часа длилась поливка и разборка поврежденных конструкций. В настоящее время специалисты ГУ Гостехногенбезопасности выясняют причины возгорания.

Как ранее писал Главред, вечером 21 июня в Киеве, рядом с НСК «Олимпийский» произошел пожар в жилом доме. Была спасена женщина, никто не пострадал.

фото, видео REPORTER-UA., Youtube

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