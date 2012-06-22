Пожар жилого дома во Львове: один человек погиб, трое госпитализированы

21 июня, во Львове во время пожара в квартире жилого дом один человек погиб, трое отравились продуктами горения, сообщает главное управления Гостехногенбезопасности во Львовской области.
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По данным управления, пожар возник в квартире на первом этаже 4-этажного дома по улице Городоцкой в полночь.
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Во время тушения пожара был обнаружен труп 65-летнего владельца квартиры. Еще троих людей – двух женщин 32-лет и 37-летного мужчину - доставили в больницу. После обследования женщин отпустили домой, а состояние мужчины медики оценивают как средней тяжести.
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Во время пожара из дома эвакуировали 25 человек. Причину пожара устанавливают.
фото: vlg-media.ru
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