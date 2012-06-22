Во время Евро-2012 украинцы заработали на билетах, пиве и уборке мусора

22 июня 2012, 12:06

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Рядовым украинцам удалось немного подзаработать на Евро-2012, который принимает наша страна с 8 июня.

В основном, предприимчивые хозяева чемпионата промышляли мелкой спекуляцией на билетах, повышенными «накрутками» на розничную продажу необыкновенно популярного в эти дни пива и уборкой мусора в фан-зонах принимающих городов, сообщает ТСН.

Схема билетного бизнеса проста: сначала человек официально купил билеты на сайте UEFA, а затем продавал их желающим увидеть футбольный праздник своими глазами с небольшим "накруткой". При этом продавцы почти не имели прибыли – максимум, окупали свои походы на матчи Евро.

"Очень хотелось попасть на футбол, однако посетить абсолютно все матчи для меня было слишком дорого. Поэтому решил немного подзаработать на билетах: продал их с некоторой" накруткой ", и в результате четыре билета получил бесплатно. Поэтому целью моего" подработки "на Евро- 2012 был тот самый футбол ", - рассказал Иван, один из таких бизнесменов.

"У меня были билеты второй категории, продавал их в среднем по тысяче гривен. Знаю, что другие просили больше тысячи гривен за билеты третьей категории. В первые дни, когда я вывесил объявление о продаже билетов, меня атаковали звонками перекупщики, которые предлагали забрать сразу все билеты, дав 200-300 гривен «сверху» за каждый из них", – разъяснил он.

А вот мелкооптовые торговцы пивом не считаю, что Евро как-то особо повлиял на их прибыли.

"Удалось нам существенно увеличить доходы? Нет. Евро на нашем бизнесе существенно не отразилось, кроме того, что появились определенные проблемы с логистикой. Более чемпионат, в ходе наших дел сказывается температура" за бортом ": во время жары спрос на наш товар хороший ", - рассказал один из таких предпринимателей. А проблемы для бизнесмена были связаны с созданием фан-зоны, пешеходной зоны (где находится основная масса болельщиков, и за пределы которой они почти не выходят, то есть вся оживленная торговля именно там), куда пиво пришлось подвозить на колясках. Кроме того, поставки товара было разрешено только ночью - с 00.00 до 8.00. "В это время работники торговых точек крайне истощены. К тому же, компаниям-дистрибьюторам приходится подстраиваться и работать ночью", - пояснил Максим. Однако, несмотря на неудобства, все клиенты Максимовой компании в центре города безмерно счастливы из-за проведения Евро. "Все наши клиенты, магазины и торговые точки, которые находятся в этой зоне, довольны, а все торговые организации, как наша - не очень", - рассказал один из предпринимателей.

По мнению бизнесмена, после завершения футбольного праздника продажу только возрастет, потому что будет лето, жара, солнце. "Евро пройдет - мы останемся. Евро - это и временное неудобство, и праздник, когда все в городе стали добрее и более гостеприимными", - подытожил он.

А еще люди работали уборщиками в фан-зонах. Желающих принимали сразу: без документов, навыков и опыта работы - без требований. За такое благородное дело, поддержание чистоты и порядка в фан-зоне, предлагалась скромная оплата - 10 гривен за час. За смену обогатиться удавалось на 140 гривен.

А некоторые киевляне устраивали экскурсии для иностранцев по украинской столице. Единственное, что нужно для такого "подработки" - знание города и английского языка. Правда, кое-кто делал это бесплатно - ради удовольствия и обычного общения с иностранными гостями.

Ирина Ф. проводила для иностранцев пешие прогулки по Киеву за 300 гривен. По ее словам, для иностранцев это не так уж и дорого, а некоторые даже угощал потом обедом или ужином. "Больше всех поражают привычные для нас Киево-Печерская Лавра, Софиевский и Михайловский соборы. Некоторые влюблялся после прогулки в вечернее Киев. Удовлетворение куча! Чтобы не определенные финансовые проблемы и потеря работы недавно, делала это бесплатно. Но пришлось выкручиваться", - рассказала киевлянка.

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