На суд по делу Саши Поповой принудительно доставят важного свидетеля

{1-}Сегодня, 22 июня на заседание по делу Александры Поповой принудительно доставят одного из ключевых свидетелей событий - любовницу подозреваемого Марию Кристоф, из-за сумки которой и избили девушку, передает УНН.



Как сообщалось, Мария Кристоф уже дважды не появлялась в суде, и по информации правоохранителей по известному последнему месту жительства она не проживает. Милиция пытаются ее найти.

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Напомним, что Александру Попову ночь на 10 марта этого года избил 22-летний Александр Косинов, которому предъявлены обвинения по п.7 ч.2 ст.115 (покушение на умышленное убийство из хулиганских побуждений) и ч.1 ст.185 (тайное похищение чужого имущества).

Подсудимый частично признает свою вину и говорит, что не хотел убивать девушку.

Фото: novosti-n.mk.ua

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