Шевченко отказался переходить в канадский клуб

22 июня 2012, 12:52

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Капитан национальной сборной Украины Андрей Шевченко отказался от предложения о трудоустройстве, полученного от канадского клуба "Монреаль Импакт", выступающего в МЛС (футбольная лига американских и канадских клубов).

Контракт 35-летнего Шевченко с киевским «Динамо» истекает 30 июня, после чего он, по всей видимости, станет свободным агентом, сообщает Спорт-экспресс.

По информации издания, есть вреоятность, что Андрей еще на год продлит контракт с киевлянами, но, скорее всего, он решит уехать за океан.

 В настоящее время  Шевченко отдыхает после Евро-2012. Дальнейшее место работы нападающего станет известно ближе к концу июня: игроки «Динамо», принимавшие в составе сборной участие в чемпионате, выходят из отпуска 28 числа и в этот же день улетают на сбор в Австрию.

Как ранее писал Главред, 20 июня тренер киевского «Динамо» по физической подготовке Винченцо Пинколини сообщил, что Андрей Шевченко покидает Киев.

«Да, это правда, Шевченко уходит из «Динамо». Он хочет покинуть Украину, чтоб еще один год поиграть за границей, а потом думает заняться тренерской работой, возможно, даже в «Челси». Скорее всего, он продолжит карьеру в США или Канаде. Окончательное решение он примет после Евро. За годы совместной работы в Италии, а потом и в «Динамо», могу сказать, что с Андреем у нас сложились дружеские отношения. Я желаю ему удачи».

 Сам Шевченко после игры с англичанами 19 июня тоже немного рассказал о своих планах на будущее.

"Я сыграю еще один матч за сборную Украины, наверное, это будет товарищеский матч и завершу выступление в национальной команде - пора уступать дорогу молодым", - подчеркнул Шевченко.

Так же он поблагодарил всех болельщиков за поддержку команды в игре  сборных Англия Украина.

Как Украина вылетала с Евро-2012: ВИДЕО И ФОТОРЕПОРТАЖ

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