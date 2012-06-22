На автозаправке в Николаевской области убит человек, еще один пострадал

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На автозаправочной станции в Доманевке Николаевской области при невыясненных обстоятельствах убит сотрудник АЗС, еще один серьезно пострадал.

Сообщение о происшествии поступило в Доманевский РО УМВД в 04:00 22 июня, информируют Новости-N.

Как сообщалось, в местную больницу с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма» с территории АЗС, расположенной в райцентре, доставлен 54-летний работник предприятия, а непосредственно на автозаправке находится труп 32-летнего мужчины, также работника АЗС.

В настоящее время сотрудники Доманевского РО УМВД Украины в Николаевской области проводят мероприятия по установлению обстоятельств происшествия и лиц, причастных к совершению преступления.

Возбуждено уголовное дело по признакам ч. 1 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство).

Как ранее писал Главред, в апреле двое украинцев получили тяжелые огнестрельные ранения во время попытки преступников ограбить АЗС в районе Тор Тре Понте города Латина, вблизи Рима.

26-летний украинец, который работает на этой АЗС, находился на рабочем месте вместе со своим земляком, 36 лет, когда двое преступников на скутере в масках и касках попытались забрать дневную выручку, около 2 тыс евро.

Украинцы пытались задержать злоумышленников. Один из них схватил одного из бандитов, а другой бросил в его сообщника огнетушитель. Увидев такую реакцию, один из нападавших вытащил пистолет калибра 7,65 и сделал 5 выстрелов, ранив сотрудника заправки в живот, а его товарища – в левую ногу.

Итальянская полиция по «горячим следам», на основе записей камер видеонаблюдения и данных свидетелей, задержала злоумышленников. Ими оказались двое 31-летних итальянцев, жителей города Латины. Преступники в прошлом неоднократно задерживались правоохранителями. Дома у одного из них было найдено оружие, использованное при попытке ограбления.

фото: ecity.cn.ua

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