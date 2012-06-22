Показания по делу Макар: один из убийц зашел к ней джинсах, а вышел в трусах

{1-}Подсудимый Максим Присяжнюк во время показаний в суде по делу Оксаны Макар рассказал, что другой подозреваемый, Артем Погосян, заходил в комнату, где находилась девушка, в джинсах, а выходил в трусах. Такие сведения позволяет адвокатам думать, что Погосян все-таки вступал в половую связь с девушкой.

Между тем, подсудимый Артем Погосян заявил, что не вступал в половую связь с девушкой, а по многим другим вопросам не мог дать ответы из-за «точечной амнезии», - пишут Новости-N.

Как сообщалось ранее, Оксану Макар насиловали все трое, однако не все из них признают свою вину.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, во время судебного заседания 21 июня Максим Присяжнюк заявил, что девушку насиловали даже тогда, когда считали ее мертвой.

Государственное обвинение требует пожизненного заключения для всех насильников.

фото: novosti-n.mk.ua

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