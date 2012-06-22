Матери Саши Поповой вернули документы дочери

{1-}Представители Первого национального телеканала вернули мама Саши Поповой Алле Гудзь.

Как сообщалось, представители немецкого бизнесмена Райко Опица, вызвавшегося помогать с лечением Саши, передали паспорта девушки журналистам Первого национального, пишет Сегодня.

Напомним, ранее мать Саши заявила, бизнесмен Райко Опиц, который вызвался помогать с лечением Александры Поповой, не хочет возвращать документы Саши, а на днях и вовсе потребовал от их семьи астрономическую сумму - 24 тысячи евро за услуги немецкого врача.

Райко Опитц категорически опроверг эту информацию, отказавшись далее помогать девушке. Немецкий меценат заявил, что паспорта находятся в посольстве Германии. «Алле Гудзь известно от нас, что мы послали паспорт по официальной дипломатической процедуре в посольство в Германии из Украины. Потому что это не мой путь - передавать паспорт, являющийся официальным документом, обычной почтой», - ссказал ранее Опитц/

Фото: novosti-n.mk.ua

Новости по теме:

Немецкий меценат вернул паспорта Саши Поповой



Немецкий меценат обвинил адвоката Саши Поповой во лжи



Немецкий благотворитель требует у матери Саши Поповой вернуть ему 24 тысячи

