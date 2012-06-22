Платини и скандальному венгерскому арбитру угрожают уголовным делом

{1-} Нардеп Юрий Кармазин в Верховной Раде потребовал от Генпрокуратуры возбудить уголовное дело против венгерского рефери Виктора Кашшаи, который судил финальный матч третьего тура Евро-2012 между командами Украины и Англии, и не засчитал гол Марко Девича, а также против президента УЕФА Мишеля Платини.

«Я требую возбудить уголовное дело относительно действий, которые привели к проигрышу сборной Украины, нанесли вред украинскому народу, обществу и государству», – заявил Кармазин.

Он также потребовал возбудить уголовное дело и против президента УЕФА Мишеля Платини.

«Требую возбудить уголовное дело против директора УЕФА Мишеля Платини, за умышленное непринятие мер. Я вижу в этом (бездействии Платини – Ред.) коррупцию», – подчеркнул нардеп.

Он также попросил считать его заявление депутатским запросом к Генпрокурору Виктору Пшонке.

«Мы, украинцы, заслуживаем на справедливость, а люди, которые так не считают, не имеют права находится в Украине и должны быть объявлены персонами нон-грата», – заявил Кармазин.

Ранее «Главред» сообщал, что Кашшаи признал, что он и его бригада обязаны были засчитывать гол Девича в ворота англичан, забитый на 62-й минуте.

фото: karmazin.org.ua

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