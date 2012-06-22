Любовница садиста рассказал, как отправила к нему Сашу Попову

{1-} 22 июня состоялось короткое судебное заседание по делу об избиении Александром Косиновым 18-летней Саши Поповой. На заседании наконец-то выступила любовница садиста - Мария Кристофи, которая раньше не являлась в суд.

Она рассказала, как в тот трагический для Саши вечер она вместе с Косиновым отдыхали в одном из николаевском баров. Там они познакомились с Сашей и ее подругой Дианой. Вышли они из клуба вчетвером, было уже поздно, сообщает ТСН.

У Косинова была сумочка Кристофи, он шел в парке чуть впереди девушек. И тут пришла его гражданская жена Дарья Богушинская. Чтобы не попасть ей на глаза, Кристофи попросила Сашу забрать у Косинова ее сумочку.

Через некоторое время сумочку она получила - но принесла ее не Саша, а подруга девушки Диана. Кристофи сказала, что слышала крики из парка. Но было уже поздно, и она решила идти домой.

Когда у Косинова спросили, согласен ли он с рассказом Кристофи, он встал, долго молчал. А потом сказал, что ему сложно ответить. Фразы «Я затрудняюсь ответить» и «Я согласен со своим адвокатом», - единственные, которые Косинов говорил во время заседания.

Адвокат Поповой попросила перенести заседание, и пригласить на него судмедэксперта, который делал медицинские заключения о состоянии девушки после избиения. С предложением согласились и судья, и сторона обвинения. Поэтому суд перенесли на 10.00 27 июня.

Ранее «Главред» сообщал, что Kpиcтoфи заявила, что ее не раз избивали любовник и его жена. На суде девушка показала, Александр Косинов в состоянии алкогольного опьянения становится крайне агрессивным.

фото: pn.mk.ua

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