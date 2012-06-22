Шевченко рассказал, как бороться с ошибками судей

{1-} Андрей Шевченко, капитан и лидер сборной Украины на Евро-2012, выступил за введение технологий для фиксации взятия ворот в футболе. По мнению футбольной звезды, это поможет бороться с ошибками подобными тем, которую допустил венгерский арбитр Виктор Кашшаи, не засчитав гол Марко Девича в ворота сборной Англии.

"Я пытался поговорить об этом (незасчитанном голе - ред.) с арбитром, но все уже в прошлом. Конечно, нас на поле переполняли эмоции, сложно было сосредоточиться. Я уверен, что пора вводить современные технологии, чтобы четко фиксировать, попал ли мяч в ворота. Тогда ошибки исчезнут, или их хотя бы станет меньше", - сказал Шевченко в интервью итальянской La Gazzetta dello Sport, которое цитирует "Интерфакс-Украина".



"Мне жаль, что все так завершилось, но мы сражались до последнего. Думаю, наши поклонники рады. Лично я доволен, потому что Украина играла хорошо. Теперь настало время уступить дорогу молодым, которые набирались опыта на этом историческом для нас чемпионате Европы", - также отметил игрок.

Как судья Кашшаи не засчитали гол Украины: СМОТРИТЕ ВИДЕО

Шевченко доволен тем, как Украина проводит Евро-2012. "Как я уже много раз говорил, моя страна сделала все возможное, чтобы его провести. Конечно, без проблем не обошлось, но на стадионах атмосфера была просто фантастическая. К тому же, не возникло никаких скандальных инцидентов, никаких проявлений насилия - по крайней мере, в Украине. В стране царила атмосфера праздника, радушия. Я рад, что завершаю карьеру в сборной именно так. Хотя надеюсь организовать прощальный матч, чтобы еще раз со всеми попрощаться", - подчеркнул он.

Напомним, незасчитанный чистый гол Марко Девича в ворота сборной Англии (ВИДЕО) вызвал громкий скандал на Евро-2012. В итоге украинцы проиграли матч 0:1 и выбыли с турнира.

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То, что гол был чистым и не был засчитан ошибочно, признал и главный арбитр матча Виктор Кашшаи.

фото ФК «Динамо»

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