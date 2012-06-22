Тренер сборной Греции вспомнил победный 2004 год

{1-} Главный тренер сборной Греции Фернанду Сантуш знает, что нужно сделать его команде, чтобы победить Германию в четвертьфинале Евро, который пройдет сегодня на стадионе «Арена Гданьск» в Польше, сообщает официальный сайт УЕФА.

«Нужно избежать ошибок и сохранять концентрацию на протяжении всей игры. Только так мы сможем после финального свистка праздновать победу», – отметил наставник греков.

В первом туре группового этапа сборная Греции допустила много ошибок, однако матч с Польшей завершила вничью. Затем со счетом 1:2 уступила чехам и добилась сенсационной победы над Россией.

При этом поражение от сборной Чехии стало для греков единственным в 13 матчах отборочного и финального раунда Евро-2012.

«Безусловно, в плане мощи и авторитета сборная Германии – грозная команда, которая на крупных турнирах всегда рассчитывает пройти далеко. Но и мы здесь не на каникулах. В 2004 году команду списали со счетов еще до начала турнира, и именно с нее мы берем пример», – заверил Сантуш.

Ранее «Главред» сообщал, что, сегодня в Гданьске состоится второй четвертьфинальный матч между сборными Германии и Греции. Кроме того, напомним, в 2004 году сборная Греции неожиданно выиграла проходивший в Португалли Евро. В финальном матче она одолела команду хазяев чемпионата 1:0.

фото: goal.com

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