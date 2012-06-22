Последнее слово Брейвика: я защищал норвежцев от ислама

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В Осло 22 июня закончился процесс по делу Андерса Брейвика, обвиняемого в убийстве 77 человек. Приговор в отношении Брейвика будет вынесен судом 24 августа.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.
Взяв последнее слово, Брейвик в очередной раз не признал себя виновным и заявил, что действовал в интересах коренных норвежцев, которых хотел защитить от ислама и мультикультурализма.
В ходе судебных прений адвокат подсудимого потребовал для своего подзащитного как можно более мягкого наказания и заявил, что Брейвик должен быть признан вменяемым.
В свою очередь, прокуратура потребовала поместить его на принудительное лечение в психиатрическую клинику.
Если суд признает обвиняемого душевнобольным, его могут отправить на пожизненное лечение в психиатрическую клинику. В противном случае ему грозит до 21 года лишения свободы.
Как ранее писал Главред, процесс по делу Андерса Брейвика начался в суде Осло 16 апреля. Брейвик обвиняется в том, что 22 июля прошлого года устроил взрыв в правительственном квартале норвежской столицы, в результате которого погибли восемь человек, и в стрельбе в молодежном лагере рабочей партии Норвегии на острове Утойя, где погибли 69 человек.
Фото: vg.no
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