Из-за FEMEN Украину назвали страной проституток

{1-} Журналист немецкого таблоида Bild am Sonntag Матиас Марбург назвал Украину «страной проституток». Он объяснил свои слова тем, что руководствовался заявлением FEMEN о том, что Евро-2012 превратило Украину в бордель.

По словам Марбурга, предложение «Украина - страна проституток» в его онлайн-публикации является гиперссылкой на статью об украинском движении Femen. «В этом высказывании мы руководствовались заявлением представительницы движения Инны Шевченко, которая сказала, цитирую, что Евро превратило Украину в бордель», - объяснил журналист.

Позже он попросил извинения за свои обидные слова. «Если кто-то воспринял это как оскорбление всей Украины, я прошу извинения. Это не было моим намерением», - сказал он Укринформу.

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Марбург также обратил внимание на то, что в печатной версии газеты его статья начинается с другого слова. «К сожалению, в онлайн-версии вышел старый, неотредактированный вариант статьи», - сказал он.

Ранее украинские СМИ сообщали, что статья Матиаса Марбурга под названием «Дела проституток ныне плохи: украинские проститутки жалуются на конкуренцию в фан-зонах», онлайн-версия которой была опубликована на сайте Bild 16 июня, начинается с абзаца: «Украина - страна проституток. По оценкам, 100 тыс. женщин продают свое тело за деньги».

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фото: n-tv.de, femen.livejournal.com

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