Хорек Фред назвал победителя второго четвертьфинала Евро-2012

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Харьковский хорек-прорицатель Фред, живущий в фан-зоне, предсказал победу сборной Германии во втором четвертьфинальном матче Евро-2012 против сборной Греции.
Перед Фредом традиционно поставили две миски с едой и флажками стран, участвующих в матче четвертьфинала. Выбор хорька пал на сборную Германии, сообщает НБН.
Как ранее писал Главред, 22 июня пройдет второй четвертьфинал. В Гданьске встретятся команды Германи и Греции.
Победитель поединка в полуфинале сыграет с победителем матча Англия–Италия, который пройдет 24 августа.
Напомним, Фред 21 июня точно предсказал победу Португалии в первом матче четвертьфинала.
фото: kharkov.comments.ua
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