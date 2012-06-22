Хорек Фред назвал победителя второго четвертьфинала Евро-2012

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Харьковский хорек-прорицатель Фред, живущий в фан-зоне, предсказал победу сборной Германии во втором четвертьфинальном матче Евро-2012 против сборной Греции.

Перед Фредом традиционно поставили две миски с едой и флажками стран, участвующих в матче четвертьфинала. Выбор хорька пал на сборную Германии, сообщает НБН.

Как ранее писал Главред, 22 июня пройдет второй четвертьфинал. В Гданьске встретятся команды Германи и Греции.

Победитель поединка в полуфинале сыграет с победителем матча Англия–Италия, который пройдет 24 августа.

Напомним, Фред 21 июня точно предсказал победу Португалии в первом матче четвертьфинала.

фото: kharkov.comments.ua

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